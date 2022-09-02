2022/09/02 | 18:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: debLoOu36nM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عودة للتظاهرات التشرينية .. مطالبات بازاحة المنظومة المحاصصاتية | نشرة اخبار السادسة 2022/9/2) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عودة للتظاهرات التشرينية .. مطالبات بازاحة المنظومة المحاصصاتية | نشرة اخبار السادسة 2022/9/2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).