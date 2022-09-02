الجيش التونسي يقتل ثلاثة إرهابيين غرب البلاد

2022/09/02 | 18:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واعأعلن الجيش التونسي، اليوم الجمعة، القضاء على ثلاثة إرهابيين ينتمون لعصابات داعش الإرهابية خلال عملية أمنية بمنطقة القصرين غرب البلاد.وذكرت وزارة الدفاع في بيان، "إنها تمكنت خلال عملية ميدانية مشتركة مع قوات الأمن والحرس جرت في مرتفعات جبل السلوم من القضاء على ثلاثة إرهابيين تابعين لعصابات داعش الإرهابية".واضاف البيان، أن "العمليات جارية لتعقب ما تبقّى من العناصر الإرهابية "مبينا في الوقت نفسه "عدم تسجيل إصابات في صفوف قوات الجيش والأمن".بدورها أشارت وزارة الداخلية التونسية إلى أن "عمليات التمشيط متواصلة للبحث عن عنصر إرهابي رابع كان برفقة المجموعة".





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