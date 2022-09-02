2022/09/02 | 18:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية وقوع انفجار وصفته بالعرضي في أقدم مصفاة النفط في إيران مسببا أضرارا مادية.

وذكرت الوكالة ان الانفجار وقع في وحدة انتاج الكبريت بشركة تكرير النفط في مدينة عبادان بمحافظة خوزستان من دون أن يسفر عن أية خسائر بالارواح مبينة ان إنتاج المصفاة استمر صباح الجمعة كالمعتاد.

ومما يجدر ذكره ان المصفاة تم بناؤها قبل مئة وعشرة أعوام وهي الأقدم وواحدة من أكبر المصافي في إيران وتؤمن خمسة وعشرين بالمئة من احتياجات البلاد من الوقود.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار في مصفاة للنفط في خوزستان والسلطات تصف الحادث بالعرضي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار في مصفاة للنفط في خوزستان والسلطات تصف الحادث بالعرضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).