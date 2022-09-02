زاخاروفا: الأحداث الأخيرة سببها التناقضات المستمرة بين القوى السياسية

2022/09/02 | 18:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت السفارة الروسية لدى بغداد تعليقا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على الوضع في العراق.

وقالت زاخاروفا ان هذه الأحداث الجارية جاءت نتيجة التناقضات المستمرة بين القوى السياسية الرئيسية في العراق بشأن تشكيل هيئات السلطة في البلاد عقب نتائج الانتخابات النيابية.

وحثت الخارجية الروسية جميع الأطراف العراقية على التصرف بمسؤولية ونبذ العنف مؤكدة ان أن جميع القضايا الملحة على الأجندة الوطنية يجب أن يعمل العراقيون فقط على حلها بأنفسهم ضمن الإطار القانوني المبني على أساس مراعاة المصالح المشروعة لجميع المجموعات العرقية والطائفية لسكان البلاد.

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