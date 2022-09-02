انتهاء تظاهرات تشرين في ساحة النسور

2022/09/02 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادانتهت تظاهرات القوى المدنية وتشرين، اليوم الجمعة، في ساحة النسور وسط بغداد.وذكر مراسل (بغداد اليوم)، ان، متظاهري قوى تشرين والمدنيين انسحبوا من ساحة النسور وسط بغداد.وكانت تظاهرة انطلقت، اليوم الجمعة، وسط ساحة النسور لقوى المدنية مطالبين بحل البرلمان.

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