إيران تحتجز قاربين أميركيين مسيرين لفترة وجيزة في البحر الأحمر

2022/09/02 | 19:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، الجمعة، بأن البحرية الإيرانية احتجزت قاربين مسيرين أميركيين في البحر الأحمر، قبل أن تطلق سراحهما في وقت لاحق، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أيام.

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