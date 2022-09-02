تتضمن الالتزامات وخطوات الطلب.. أبرز بنود لائحة تأشيرة السياحة السعودية المعدلة

2022/09/02 | 19:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: نشرت الجريدة الرسمية في السعودية "أم القرى"، اليوم الجمعة، بنود لائحة تأشيرة السياحة للسعودية المعدلة، والتي اعتمدتها وزارة السياحة مؤخرا.وأوضحت اللائحة، أنه يقصد بالسائح كل من يتقدم بطلب الحصول على تأشيرة تُمكّنه من زيارة المملكة …

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