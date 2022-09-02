2022/09/02 | 19:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: S1PCu-5qciI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تظاهرات التشرينيين والتيارات المدنية في ساحة النسور وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تظاهرات التشرينيين والتيارات المدنية في ساحة النسور وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).