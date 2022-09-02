2022/09/02 | 19:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



جانب من التظاهرات التي انطلقت في ساحة النسور وسط العاصمة بغداد اليوم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. جانب من التظاهرات التي انطلقت في ساحة النسور وسط العاصمة بغداد اليوم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. جانب من التظاهرات التي انطلقت في ساحة النسور وسط العاصمة بغداد اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).