بريطانيا تعلن اكتشاف سلالة جديدة من جدري القرود

2022/09/02 | 19:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت السلطات الصحية في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، اكتشاف سلالة جديدة من جدري القرود إلى البلاد، مما أثار القلق لدى مسؤولي الصحة، وفقًا لصحيفة ذا صن البريطانية.وقال خبراء صحيين في وكالة […]

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