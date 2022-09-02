طهران تحتجز سفينتين عسكريتين أمريكيتين لفترة وجيزة

2022/09/02 | 19:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة وزعها الجيش الإيراني في 21 كانون الثاني/يناير 2022، تظهر قطعة بحرية خلال مناورات مشتركة مع روسيا والصين في المحيط الهندي من أجل تعزيز أمن الملاحة البحرية.© الجيش الإيراني/أ ف ب/ارشيف – طهران (أ ف ب) – احتجز أسطول تابع للبحرية الإيرانية سفينتَين عسكريتين أميركيتَين بدون ربان في البحر الأحمر لفترة وجيزة، وفق […]

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