في موكب أبا القاسم محمد.. يستقطبون الشباب ليوثقوا علاقتهم مع الحسين (عليه السلام)

2022/09/02 | 19:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مدينة البصرة وعلى حافة الطريق

الرئيس الذي تطل عليه منطقة "الومبي" نصب

موكب صغير متميز ببنائه صغيرا بمساحته

كبيرا بعطائه، يقف فيه مجموعة شباب

واشبال تتدفق منهم الحيوية والهمة،

التحقوا بالخدمة الحسين

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