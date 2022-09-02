2022/09/02 | 19:55 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرو تشرين يصدرون بياناً.. مهلتكم إلى ما بعد الأربعين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/02 | 19:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو تشرين يصدرون بياناً.. مهلتكم إلى ما بعد الأربعين) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرو تشرين يصدرون بياناً.. مهلتكم إلى ما بعد الأربعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).