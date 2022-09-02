"يكشف عشوائية التعامل مع وثائق سرية".. قاضية أمريكية تُصدر جردًا مفصلًا لما وجده FBI في منزل ترامب

2022/09/02 | 20:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، أيلين كانون، قائمة مفصلة لما وجده مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في تفتيش "مار إيه لاغو"، منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، والتي رفعتها وزارة العدل سابقًا بصورة مختومة في المحكمة.

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