2022/09/02 | 20:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: متظاهرو ساحة النسور يهتفون ضد الحلبوسي pic.twitter.com/0uZgWe0nVe — المسلة (@Almasalah2) September 2, 2022 ...

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