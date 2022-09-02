متظاهرو ساحة النسور ينهون احتجاجاتهم ويتوعدون بتظاهرات كبيرة بعد زيارة الاربعين

2022/09/02 | 20:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أنهى متظاهرو ساحة النسور، الجمعة 09/02/2022، تظاهرتهم التي بدأت عصر اليوم ووصلت إلى المنطقة...

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