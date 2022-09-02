2022/09/02 | 20:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yqCZIZ_gnFo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق مقبل على موجة تظاهرات جديدة بعد اشتداد الازمة السياسية وتحولها الى مواجهات مسلحة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق مقبل على موجة تظاهرات جديدة بعد اشتداد الازمة السياسية وتحولها الى مواجهات مسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).