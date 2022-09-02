2022/09/02 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الجمعة، عن وجود اتفاق مبدئي مع الاتحاد الوطني الكردستاني لاستبدال مرشحه لرئاسة الجمهورية برهم صالح، مبينا ان الرئيس المقبل سيكون توافقا فور انتهاء الازمة الشيعية.

وقال القيادي في الحزب وفاء محمد كريم في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "هناك اتفاقا ضمنيا مع الاتحاد الوطني لتغيير برهم صالح واختيار مرشح تسوية لرئاسة الجمهورية في حال تم التوافق على عقد جلسة البرلمان".

وأضاف "نحن مصرون على بعدم تمرير برهم صالح لإدارة رئاسة الجمهورية في المرحلة القادمة لكن كل شيء ممكن في السياسة ونحن ننتظر هل سنذهب لانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء ام نتجه لحل البرلمان".

وتعاني العملية السياسية من ازمة سياسية عميقة نتيجة اصرار التيار الصدري على حل البرلمان فيما يؤكد الاطار التنسيقي على احقيته في تشكيل الحكومة المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدخان الأبيض يظهر من اربيل.. صالح خارج منافسة رئاسة الجمهورية- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدخان الأبيض يظهر من اربيل.. صالح خارج منافسة رئاسة الجمهورية- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).