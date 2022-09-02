ما هو الحد الأدنى لتكاليف معيشة العائلات الفقيرة في العراق؟

2022/09/02 | 20:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإيجارات تتراوح بين 250 ألف إلى 500 ألف دينار.

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