روسيا: لن نرد بالمثل على قيود منح تأشيرات الاتحاد الأوروبي

2022/09/02 | 20:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن موسكو ستتخذ تدابير عملية ردًا على القيود المتعلقة بمنح تأشيرات الاتحاد الأوروبي، لكنه أوضح أن الرد لن يكون بالمثل.وقال ريابكوف - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الجمعة - إن الرد …

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