محكمة أميركية تكشف المزيد من الوثائق المتعلقة بمداهمة منزل ترامب

2022/09/02 | 20:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت محكمة اتحادية في ولاية فلوريدا، الجمعة، فحوى المزيد من الوثائق المرتبطة بعملية المداهمة غير المسبوقة التي نفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي في 8 أغسطس على منزل الرئيس السابق دونالد ترامب.

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