2022/09/02 | 20:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان مهلتكم الى ما بعد زيارة الاربعين بسم الله الجبار المنتقم ..ها قد اجتمعت حشود الأحرار في ساحة النسور ببغداد اليوم ، لتقول كلمتها و بصوت عالٍ ، الى الطبقة السياسية الفاسدة وعلى رأسها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متظاهرو تشرين يصدرون بيانا: مهلتكم الى ما بعد الأربعين المركز الخبري الوطني.

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