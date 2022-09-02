2022/09/02 | 20:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض منتخب ناشئة العراق، اليوم الجمعة، لخسارة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد على يد المنتخب السعودي، ليودع بذلك بطولة كأس العرب (دون 17 عاما) المقامة في الجزائر.وسجل العراق أولاً في الدقيقة الخامسة عن طريق اللاعب حسن علي، ثم عادلت السعودية عبر نواف الجدعاني في الدقيقة 28، قبل أن يضاعف النتيجة اللاعب طلال حاجي في الدقيقة 45+ 2.

وفي شوط المباراة الثاني، سجلت السعودية الهدف الثالث عبر طلال حاجي في الدقيقة 58، وجاء هدف الختام في الدقيقة 67 عبر اللاعب طلال حاجي.

التالي

منذ 3 ساعات

تشكيلة ناشئة العراق لمواجهة السعودية

منذ 4 ساعات

تشيلسي يفسخ عقد ألونسو

منذ 10 ساعات

منتخب الناشئين يواجه السعودية في ربع نهائي كأس العرب

منذ 23 ساعة

رسميا..



رونالدو في ملعب “كينغ باور”

منذ يوم واحد

وطني الناشئين ينهي استعداداته لمواجهة السعودية في كأس العرب

منذ يوم واحد

بعد الثلاثية الاخيرة..



السيتي يغازل نجمه هالاند بـ “اغنية مصرية”

منذ يوم واحد

ودياً..



العراق يواجه المكسيك بعد شهرين

منذ يوم واحد

نقل تصفيات آسيا للشباب إلى خارج البصرة

منذ يومين

إصابة نتيجة السطو..



حالة أوباميانغ قد تؤدي إلى انهيار مفاوضاته مع تشيلسي

منذ يومين

تين هاج يعلن نهاية الميركاتو الصيفي لليونايتد ويحدد مصير رونالدو

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخبنا للناشئين يودع بطولة كأس العرب إثر خسارته من السعودية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخبنا للناشئين يودع بطولة كأس العرب إثر خسارته من السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).