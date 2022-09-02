2022/09/02 | 21:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - واع - آمنة السلاميأكدت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، التحرك لتذليل المعوقات والتحديات التي تقف أمام عودة ما تبقى من النازحين إلى مناطقهم.وقال المتحدث باسم الوزارة، علي عباس جهانكير، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عودة الأسر النازحة لمناطق سكناهم ضعيفة حالياً، والوزارة تأمل بأن تزداد في الفترة المقبلة"، مبيناً أن "هناك عملاً دؤوباً لتذليل بعض المعوقات والتحديات التي تواجه عودتهم".وأضاف جهانكير، أن "أعداد الأسر المتبقية في مخيم الهول السوري قليلة، والعودة تتم بطرق طوعية من الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء وليس عليهم مؤشرات أمنية".وأكد أن "هدف الوزارة هو غلق المخيمات بشكل كامل بعد تجاوز التحديات".وكشفت وزارة الهجرة في وقت سابق، إن قرابة 95% من العوائل النازحة عادت لمنازلها ولم يتبق سوى 37 ألف عائلة غالبيتهم يتواجدون في إقليم كردستان.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة: تحرك لتذليل المعوقات أمام عودة ما تبقى من النازحين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة: تحرك لتذليل المعوقات أمام عودة ما تبقى من النازحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).