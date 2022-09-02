حيلة اتليتكو مدريرد لتجنب دفع 40 مليون يورو لبرشلونة

2022/09/02 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم

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حيلة ..لتجنب دفع ملايين الدولارات...

قيمة التعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان غريزمان 40 مليون يورو لنادي برشلونة، ولكي يتجنب أتلتيكو مدريد ولكي دفع هذا المبلغ، يستخدم حيلة ملتوية لكنها أثارت "سخط" إدارة النادي الكتالوني.

وعاد غريزمان لصفوف فريقه القديم أتلتيكو مدريد، العام الماضي، قادما من برشلونة، على سبيل الإعارة، لمدة عامين، بعد فشله في إثبات نفسه مع البرسا.

شروط هذه الإعارة معقدة، لكن أبرز بنودها هي حصول برشلونة على مبلغ 57 مليون يورو، في حال شارك غريزمان في أكثر من 30 دقيقة، خلال نصف مباريات الدوري الإسباني على الأقل.ولتجنب دفع مبلغ 57 مليون يورو، استخدم أتلتيكو مدريد "حيلة ملتوية"، وقام بإشراك اللاعب أقل من 30 دقيقة كل مباراة، رغم حاجتهم له، وذلك لتجنب المبلغ الضخم.

وخلال هذا الموسم حتى الآن، شارك غريزمان 28 دقيقة أمام خيتافي، و28 دقيقة أخرى أمام فياريال، و26 دقيقة أمام فالنسيا.

وأبدت غدارة برشلونة قلقها من تصرفات أتلتيكو، مشيرين إلى أن النادي يتعمد عدم إشراك غريزمان في المباريات بشكل أساسي، رغم حاجته له، بهدف تجنب دفع مبلغ العقد.

يذكر أن برشلونة لا يزال يدفع راتب غريزمان حتى الآن، لأنه يمثل أتلتيكو على سبيل الإعارة فقط.

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