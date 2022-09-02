2022/09/02 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تحدث المدرب الإيطالي،كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن موقف لاعبه البلجيكي، إيدين هازارد، بعدما تقرر استمراره مع الفريق في الفترة المقبلة.

وكانت العديد من التقارير قد كشفت أن النادي الملكي كان يفكر في رحيل البلجيكي، إلا أن هازارد لم تصله اي عروض للرحيل خلال نافذة الانتقالات الصيفية المنصرمة.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس، التي ستقام عصر السبت ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، علق أنشيلوتي على موقف اللاعب.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته: “هازارد لم يتأثر بما قيل عنه في الفترة الماضية، إنه يعمل بشكل جيد، ثلاث مباريات ليست كافية للتقييم، أنا متأكد من أنه سيلعب دورًا مهمًا هذا الموسم معنا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنشيلوتي يتحدث عن موقف هازارد بعد انتهاء الميركاتو) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنشيلوتي يتحدث عن موقف هازارد بعد انتهاء الميركاتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).