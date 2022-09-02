العراق يودع بطولة كأس العرب للناشئين بخسارة امام السعودية

2022/09/02 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ودع منتخب العراق للناشئين، اليوم الجمعة، بطولة كأس العرب بعد خسارته امام نظيره السعودي بأربعة اهداف مقابل هدف.

وافتتح العراق التسجيل عن طريق حسن علي بالدقيقة 4، واقتنص نواف الجدعاني هدف التعديل للسعودية، في الدقيقة 28.

وضاعف طلال حاجي النتيجة للأخضر بهدف ثان، في الدقيقة 45+1، وعزز ذات اللاعب تقدم السعودية، بإحرازه للهدفين الثالث والرابع، في الدقيقتين 58 و65.

ونجح قائد منتخب العراق، حسن علي، في افتتاح التسجيل بعد مجهود فردي رائع، ليضع كرته على يسار الحارس.

وتمكن نواف الجدعاني من استغلال سوء التنظيم الدفاعي العراقي، واقتنص هدف التعديل، بعدما لعب كرته على يمين الحارس سجاد محمد.

واستطاع مهاجم السعودية، طلال حاجي، تسجيل الهدف الثاني لمنتخبه، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتفوق الأخضر (2-1).

وسجل طلال حاجي الهدف الثالث للسعودية، بالدقيقة 58، بعد توغله في عمق دفاعات العراق، ليضع تصويبته في سقف المرمى.

وعاد حاجي ليحرز "الهاتريك" والهدف الرابع لفريقه، بعد استقباله لتمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء، سددها بقوة في الشباك العراقية.

وبهذا الفوز (4-1)، تأهل الأخضر السعودي لملاقاة المنتخب الجزائري، صاحب الضيافة، في الدور نصف النهائي من البطولة.

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