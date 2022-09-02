بغداد اليوم.. انتشار أمني مكثف ومظاهرة تهتف ضد إيران

2022/09/02 | 21:31 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر عراقيون اليوم الجمعة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، حيث هتفوا ضد إيران ونددوا بالتدخل الخارجي في شؤون البلاد، وطالبوا بنبذ خطاب الكراهية.

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