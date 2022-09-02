"جازبروم" الروسية: عطل بالتوربين الوحيد في خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-1"

2022/09/02 | 21:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت شركة "جازبروم" الروسية، وجود عطل في التوربين الوحيد، الذي يعمل في خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-1"، وتم إيقافه تماما حتى يتم تصحيح الخلل.وأفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة، أرسلت الشركة- رسالة إلى نظيرتها "سيمنز" …

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