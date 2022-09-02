كوريا الجنوبية تطالب أمريكا بألا تتعرض شركاتها للتمييز بسبب قانون التضخم

2022/09/02 | 21:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: طلب الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول"، من حاكم ولاية "أريزونا" الأمريكية دوج دوسي، الذي يزور "سول" حاليًا ألا تتعرض الشركات الكورية للتمييز بسبب قانون الحد من التضخم الأمريكي الذي أثار جدلاً واسعًا.وقال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي - …

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