من جديد.. الفلافل تصيب العشرات بالتسمم في ميسان

2022/09/02 | 21:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت مصادر امنية وطبية في محافظة

ميسان، اليوم الجمعة، باصابة العشرات

بحالة التسمم في قضاء المجر الكبير

شمالي المحافظة.

وذكرت المصادر لوكالة نون الخبرية، ان

"نحو 100 شخص كحصيلة اولية تعرضوا لحالة

تسم

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