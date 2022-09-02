على الرغم من استقرار الطاقة.. كربلاء تضع تسعيرة مرتفعة لاجور المولدات الاهلية

2022/09/02 | 22:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد مدينة كربلاء المقدسة، استقراراً

نسبياً في وضع الطاقة الكهربائية، حيث

يتم تزويد المواطنين بساعتين من

الطاقة، مقابل ساعتين اطفاء، وبمعدل

تغذية 12 ساعة يومياً، فيما قد تزداد

ساعات تزويد المواطنين با

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