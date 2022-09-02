بخسارة كبيرة.. العراق يودع بطولة كأس العرب للناشئين بكرة القدم

2022/09/02 | 22:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر منتخب ناشئة العراق للناشئين أمام

نظيره السعودي، في الدور ربع النهائي

لبطولة كأس العرب لكرة القدم دون 17 سنة

بنتيجة ثقيلة قوامها 4-1 ليودع البطولة

ويتأهل المنتخب السعودي لدور نصف

النهائي.

وأقيمت ا

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