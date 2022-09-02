كربلاء تحدد تسعيرة المولدات الاهلية لشهر ايلول

2022/09/02 | 22:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت الحكومة المحلية في كربلاء تسعيرة

لامبير المولدات الاهلية لشهر ايول

الجاري

ونقل مصدر حكومي لوكالة نون الخبرية ان

الحكومة المحلية في كربلاء حددت تسعيرة

الامبير الذهبي لشهر ايلول الجاري 12 الف

دين

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