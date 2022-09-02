شاهد بالفيديو.. غسان العطية: ايران غير قادرة على توفير الاستقرار في العراق برغم وجود اذرع كثيرة لها

2022/09/02 | 22:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GcAgms_Axts

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