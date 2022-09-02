2022/09/02 | 22:55 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ciNLKk_08tw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النزاع القانوني بين بغداد وأربيل.. كيف سينتهي؟) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النزاع القانوني بين بغداد وأربيل.. كيف سينتهي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).