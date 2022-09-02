مجلس الأمن الدولي يناشد الأطراف العراقية ضبط النفس

2022/09/02 | 23:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، أعمال العنف في أنحاء العراق يومي 29 و30 أغسطس، معربين عن قلقهم العميق إزاء ما ورد من سقوط قتلى وجرحى.وناشد أعضاء المجلس، في بيان لرئيس المجلس لشهر سبتمبر السفير الفرنسي نيكولاس دي ريفيير، الأطراف العراقية …

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