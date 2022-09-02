سانشو يقود يونايتد لتخطي ليستر.. ورونالدو يشارك بديلا

2022/09/02 | 23:10 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق مانشستر يونايتد الانتصار الثالث تواليا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن سجل جيدون سانشو هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول، ليمنح فريقه الفوز 1-صفر على مضيفه ليستر سيتي،

وهز سانشو الشباك في الدقيقة 23 بعد عمل جيد من ماركوس راشفورد.

واقترب جيمس ماديسون من التسجيل لليستر سيتي من ركلة حرة رائعة، تصدى لها الحارس دافيد دي خيا ببراعة، لكن الفريق صاحب الضيافة عانى لصناعة الفرص.

وبعد الاستراحة لعب يونايتد بتحفظ وافتقر للمسة الأخيرة، ليقرر المدرب إريك تن هاج الدفع بكريستيانو رونالدو في الدقيقة 68 بديلا لصاحب الهدف.

واقترب رونالدو، الذي ذكرت تقارير أنه يرغب في مغادرة النادي، من التسجيل من ركلة خلفية، كما أضاف حيوية لهجوم يونايتد.

ولاحت فرصة متأخرة لليستر للتعادل، لكن الظهير جيمس جاستن سدد بعيدا من مكان جيد، ليحقق يونايتد فوزه الثاني تواليا خارج ملعبه.

وبهذا الانتصار تقدم مانشستر يونايتد للمركز الخامس بـ9 نقاط من 5 مباريات، متأخرا بـ6 نقاط عن أرسنال المتصدر، وبـ4 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، بينما استمر ليستر في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

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