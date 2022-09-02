العمال الكردستاني يكشف تفاصيل وجوده في سنجار واستهدافه البيشمركة

2022/09/02 | 23:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _دهوكرد عضو لجنة العلاقات في حزب العمال الكردستاني كاوة شيخ موس، الخميس، على بيان البيشمركة الذي وجه لحزب العمال واتهمه بالقيام بعمليات إرهابية.وقال شيخ موس لـ (بغداد اليوم) إن "حزب العمال لاعلاقة له إطلاقا باستهداف قوات البيشمركة أو أي موقع كردي آخر أبدا".وأضاف أن "هذه الاتهامات لاصحة لها ونحن ننفذ عملياتنا في الداخل والعمق التركي، وبيانات حكومة كردستان تتناغم مع الاتهامات التركية والحرب التي تشن ضد الكرد".واتهمت قيادة اركان البيشمركة، في وقت سابق من هذا الاسبوع، حزب العمال الكردستاني بالتمهيد للاحتلال التركي ، مطالبة الحزب بمغادرة العراق لمنع الدخول بازمة.

وذكرت الرئاسة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "منذ أيام تشن وسائل الإعلام التابعة لحزب العمال الكردستاني حملة مضللة ضد قوات بيشمركة كردستان، مدعية أن قوات البيشمركة في مناطق مختلفة من اميدية والزاب قد مهدت الطريق للجيش التركي للقتال ضد مقاتلي حزب العمال وهنا نعلن لجميع الجهات مايلي:

1- إقليم كردستان كيان دستوري وسياسي ونتاج نضال وتضحيات الشعب الكردي، ومنذ إنشاء إقليم كردستان، كان حزب العمال دائما مصدرا للتهديدات والصداع لشعب إقليم كردستان، وحائلاً دون إعادة إعمار مئات القرى دون وجه حق، وفي الوقت نفسه، سمح حزب العمال لنفسه بتغيير أسماء ورموز جبال ووديان إقليم كردستان وتسميتها غريبة وعجيبة، وفي عمل غير إنساني ومناهض للبيئة، قام مسلحو حزب العمال أيضا بتعدين الطرق والوديان والغابات الطبيعية في إقليم كوردستان ما يشكل تهديداً كبيراً للمدنيين واللاجئين والقرويين.



بسبب الوجود غير القانوني لعناصر حزب العمال على أراضي إقليم كردستان، ما اضطر المواطنين في المناطق الحدودية لمغادرة منازلهم.

2- ليس لحزب العمال الكردستاني القدرة على محاربة القوات التركية، ويقوم باستمرار بإخلاء المناطق الحدودية لإقليم كوردستان لصالح القوات التركية التي تتتبعها، في وقتٍ كان يجب أن يكون أي ميدان الصراع بين تركيا وحزب العمال داخل الأراضي التركية

3- نشرت وسائل إعلام حزب العمال الكردستاني صوراً لمركبات قوات البيشمركة الكوردستانية من بعيد، مدعية أن قوات البيشمركة الكردستانية مهدت الطريق للقوات التركية، وعلى الرغم من أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، فإننا نعلن أن قوات البيشمركة الكردستانية لها الحق في ممارسة سلطتها وواجباتها على أراضيها وحماية أرض وشعب كردستان.



لكن السؤال هو، ما هو حق قوات حزب العمال على أرض إقليم كردستان، وجر القوات التركية خلفها؟ لماذا لا يذهبون إلى المناطق الداخلية في تركيا، ويخلقون تهديدات وصداعا لشعب كردستان؟".

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