صحة الديوانية : نشر ٦٨ مفرزة طبية و 70 سيارة اسعاف خلال الزيارة الاربعينية



صحة الديوانية : نشر ٦٨ مفرزة طبية و 70 سيارة اسعاف خلال الزيارة الاربعينية
2022/09/02 | 23:12 - المصدر: المورد نيوز
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