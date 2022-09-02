تحليل: هل لا زالت الحركة الاحتجاجية قادرة على تنظيم التظاهرات الواسعة؟

2022/09/02 | 23:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تظاهر مئات العراقيين الجمعة في بغداد على خلفية أزمة سياسية حادة تهز البلاد بعد...

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