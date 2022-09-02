2022/09/02 | 23:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت قيادة شرطة ميسان، الجمعة، تسجيل 89 حالة تسمم، جراء تناولهم وجبات فلافل، في قضاء...

ظهرت المقالة الفلافل تتسبب في وفاة العشرات في ميسان أولاً على المسلة.

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