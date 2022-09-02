لماذا غاب العراق عن كأس العالم 9 دورات متتالية؟ نجوم مونديال 1986 يجيبون

2022/09/02 | 23:23 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحاول العراق بكل الوسائل استعادة نشاطه الرياضي ليصل مجددا إلى المشاركة في كأس العالم بعد غيابه أكثر من 30 عاما، خاصة أنه يمتلك خبرات وكفاءات رياضية كبيرة وأجيالا من اللاعبين المميزين.

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