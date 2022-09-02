بايدن: لا أعتبر أنصار ترامب تهديدًا لأمريكا لكن من يدعون للعنف وقلب نتائج الانتخابات

2022/09/02 | 23:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، بأنه لا يعتبر أنصار سلفه دونالد ترامب تهديدًا للولايات المتحدة، لكنه أكد على أن أولئك الذين يدعون إلى العنف أو قلب نتائج الانتخابات هم الخطر الحقيقي على الديمقراطية.

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