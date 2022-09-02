خمسون بيتا يخدم افراده فيه.. عشيرة بصرية تحيي شعائر الحسين منذ (112) سنة (صور)

2022/09/02 | 23:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكثر من قرن من الزمان واكثر من خمسون

بيتا ومئة وخمسون خادما من عشيرة

المشرفاوي البصرية الاصيلة من الشيوخ

والرجال والشباب والنساء والاطفال

يقدمون الخدمة الحسينية الان في موكب

ابي الفضل العباس (عليه الس

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