2022/09/03 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد وصف القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، الجمعة، دعوات التيار الصدري بشأن العودة الى الشارع بالكارثية، مبينا ان الاطار شرع بعملية التفاهمات مع القوى السنية والكردية بشان تشكيل الحكومة. وقال الفتلاوي في تصريح اطلعت عليه (بغداد اليوم) ان "الاطار ماضٍ في عملية تشكيل الحكومة"، مبيناً أن "الاتصالات السياسية بين الإطار وباقي القوى السنّية والكردية عادت مجدداً من أجل إعادة جلسات البرلمان بأقرب وقت".وتابع: "التهديد بالنزول للشارع لن ينفع أحداً، ونتائجه كانت كارثية وخطيرة على الجميع وليس على طرف معين، ولا مجال إلا بالعودة للسياقات السياسية المعروفة".

وأضاف أن "حل البرلمان يحتاج توافقاً سياسياً، وهذا الأمر يجب أن يتم بعد عودة جلسات البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة وليس الآن، ونحن كتحالف الإطار التنسيقي مصرون عليها، لا تراجع عنها وماضون لتحقيقها خلال الأيام المقبلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار يحذر من خطوة كارثية ويؤكد عودة جلسات البرلمان قريباً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطار يحذر من خطوة كارثية ويؤكد عودة جلسات البرلمان قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).