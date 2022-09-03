التحقيقات الفيدرالي يعثر على أكثر من 11 ألف سجلا حكوميا في منزل ترامب

2022/09/03 | 00:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واعأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي ، العثور على أكثر من 11 ألف سجلا حكوميا في منزل ترامب بفلوريدا.وقال المكتب، انه عثر على أكثر من 11 ألف سجلا حكوميا في منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفلوريدا، كما تم ضبط 48 ملفا فارغا صنفت على انها "سرية" في منزل ترامب.المصدر: سكاي نيوز

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