2022/09/03 | 00:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الجمعة، القبض على منتحل صفة طبيب أسنان، سوري الجنسية، في قضاء بعقوبة.وذكرت الدائرة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/،إن “مدير قسم التفتيش والشكاوى وبالإعتماد على المعلومات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عربي الجنسية..



القبض على منتحل صفة طبيب في ديالى المركز الخبري الوطني.

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