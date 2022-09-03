2022/09/03 | 00:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قُتل ، اليوم الجمعة، العشرات بهجوم جديد ذي طبيعة عرقية شنته جماعة مسلحة في ولاية أوروميا أكبر الولايات الإثيوبية وأكثرها تضررا من الجفاف.ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن شهود أن العشرات قتلوا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذو طبيعة عرقية..



عشرات القتلى بهجوم مسلح في اثيوبيا المركز الخبري الوطني.

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