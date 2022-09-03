حقائق صادمة عن الاختفاء القسري في سوريا.. بعضهم معتقل منذ 1981

2022/09/03 | 00:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصير غامض لآلاف المفقودين..متابعة ـ الصباح الجديد:في اليوم الذي يتذكر فيه العالم ضحايا الاختفاء القسري، هناك عشرات الآلاف منهم في السجون السورية وحدها، بعضهم منذ عقود، ومنهم من قضى حياته داخلها من دون علم أحد، في حين تأمل بعض العائلات أن يكون أبناؤهم على قيد الحياة.وبحسب الأمم المتحدة، فإنه “يكثر استخدام الاختفاء القسري أسلوبا ...

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